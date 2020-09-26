После пожара в лесу на Куршской косе ищут поджигателя

В пресс-службе Национального парка «Куршская коса» сообщили подробности сегодняшнего ЧП. Напомним, утром в субботу на участке лесничества «Золотые дюны» загорелся лес.

- О задымлении в лесу сообщил местный житель в 9:38 – через 10 минут пожарный расчет уже прибыл на место, - рассказал директор нацпарка Анатолий Калина.- Горела лесная подстилка на площади 100 кв. м. на берегу Куршского залива. Были задействованы 7 единиц техники и 26 человек. Локализовать возгорание удалось в течение 30 минут, к 12.10 пожар полностью ликвидирован. В настоящий момент осуществляется окарауливание. Убедительная просьба ко всем гостям национального парка: не курить на территории, не разводить огонь, и если кто-то был свидетелем происшествия – сообщить по номеру 31-00-01.

По словам руководителя Национального парка, размер ущерба лесным насаждениям еще оценивается.

- Ветер сегодня восточный и довольно сильный, если бы так быстро не среагировали, пожар мог быстро распространиться до дороги, - говорит Анатолий Калина.