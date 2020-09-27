В Калининградской области зафиксировано 37 новых случаев коронавируса

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Суточный прирост новых случаев коронавируса в Калининградской области продолжает держаться в районе 40. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки было выявлено 37 новых заболевших. При этом выздоровели и выписаны из больницы три человека. Всего нарастающим итогом выявлен 4231 случай заражения COVID-19.

В целом по стране продолжается рост заболеваемости. За сутки выявили 7867 случаев в 83 регионах, из них более двух тысяч - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 99 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 324 человека.