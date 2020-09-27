Адвокат, логопед, библиограф: в оперштабе раскрыли подробности о новых случаях коронавируса в Калининградской области

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Фото: Артем КИЛЬКИН
За минувшие сутки в Калининградской области зафиксировано 37 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, у 18 инфицированных заболевание протекает в форме ОРВИ, восемь человек попали в больницу с диагнозом пневмония (в том числе у одного пациента тяжелая форма), у 11 человек ковид выявлен при обследовании по контакту, профобследовании или при самостоятельном обращении в лабораторию.
Среди новых заболевших:
- семеро неработающих;
- 12 пенсионеров;
- три медицинских работника ( в том числе одна, вернувшаяся с отдыха в Турции);
- пятеро работающих;
- библиограф;
- сотрудник училища олимпийского резерва;
- адвокат;
- бухгалтер образовательного учреждения;
- логопед детского сада №128 (две группы временно закрыты на карантин);
- младший воспитатель детского сада №14 Балтийска (группа временно закрыта);
- кондуктор муниципального предприятия "Калининградгортранс" (обследована при поступлении на плановую госпитализацию);
- сотрудник правоохранительных органов;
- сторож гаражного общества;
- кассир магазина.
Добавим, что нарастающим итогом в Калининградской области обследовано 211 907 человек, выявлен 4231 случай заражения, умер 81 человек, под медицинским наблюдением остаются 1760 калининградцев.