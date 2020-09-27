Адвокат, логопед, библиограф: в оперштабе раскрыли подробности о новых случаях коронавируса в Калининградской области

. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Калининградской области зафиксировано 37 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, у 18 инфицированных заболевание протекает в форме ОРВИ, восемь человек попали в больницу с диагнозом пневмония (в том числе у одного пациента тяжелая форма), у 11 человек ковид выявлен при обследовании по контакту, профобследовании или при самостоятельном обращении в лабораторию.

Среди новых заболевших:

- семеро неработающих;

- 12 пенсионеров;

- три медицинских работника ( в том числе одна, вернувшаяся с отдыха в Турции);

- пятеро работающих;

- библиограф;

- сотрудник училища олимпийского резерва;

- адвокат;

- бухгалтер образовательного учреждения;

- логопед детского сада №128 (две группы временно закрыты на карантин);

- младший воспитатель детского сада №14 Балтийска (группа временно закрыта);

- кондуктор муниципального предприятия "Калининградгортранс" (обследована при поступлении на плановую госпитализацию);

- сотрудник правоохранительных органов;

- сторож гаражного общества;

- кассир магазина.

Добавим, что нарастающим итогом в Калининградской области обследовано 211 907 человек, выявлен 4231 случай заражения, умер 81 человек, под медицинским наблюдением остаются 1760 калининградцев.