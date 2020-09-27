В страшном ДТП на трассе Калининград - Янтарный погибли шесть человек

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В воскресенье утром страшное ДТП случилось на трассе Калининград - Янтарный возле поселка Круглово. Рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком-песковозом. Автобус опрокинулся.

- В 10:20 на автодороге «Переславское - Янтарный» в районе поселка Круглово произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса № 120 и грузового автомобиля, - сообщили в МЧС. - В результате аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. Кроме того, 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщила "Комсомолке" руководитель пресс-службу УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая, по предварительным данным, водитель автобуса по непонятным причинам выехал на встречную полосу.

- Водитель грузовика погиб, что касается водителя автобуса, то он находится в тяжелом состоянии в больнице, - добавила Светлана Поставничая.

На месте находится начальник УМВД Игорь Илларионов и руководители всех силовых ведомств Калининградской области.

Для ликвидации ДТП привлечены 43 человека и 13 единиц техники, добавили в МЧС.