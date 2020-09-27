Глава Янтарного – о страшном ДТП с автобусом: У нас пока нет пофамильного списка пассажиров

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Глава Янтарного Алексей Заливатский не знает, есть ли среди семи погибших в страшном ДТП в районе Круглово жители Янтарного. Об этом он сказал «Комсомолке».

- ДТП случилось в 15 км от Янтарного, у поселка Круглово, это Зеленоградский район. Я, как и многие, приехал на место, конечно. Мы не имеем пофамильного списка, не имеем списка погибших. Не знаем, есть ли среди них жители Янтарного, - говорит Алексей Заливатский. Он отметил, что очень важно установить картину произошедшего. Этим занимаются оперативные службы.

- ДТП случилось на прямом участке дороги. В этом странность ситуации. Здесь нет придорожных деревьев, сегодня хорошая погода и прекрасная видимость. Ситуация, конечно, очень серьезная, - отмечает Алексей Заливатский. – Все пассажиры были в шоке. Пострадавших доставили в больницы. «Скорая помощь» приехала достаточно быстро, много бригад.

Между тем, по словам очевидцев, с места ДТП еще не увезли тела погибших.