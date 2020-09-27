Причина страшного ДТП в Калининградской области 27 сентября 2020: водитель рейсового автобуса выехал на встречку

Пробка недалеко от места аварии. Фото: Иван МАРКОВ

Виновником страшной аварии возле поселка Круглово в Калининградской области, по предварительным данным, является водитель рейсового автобуса. По информации УМВД по Калининградской области, он выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.

В телеграм-каналах также озвучивается версия, что водитель автобуса заснул за рулем. Однако в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области, эти данные не подтвердили.

- Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила руководитель пресс-службы Наталья Гацко.