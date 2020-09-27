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Шесть пострадавших в страшной аварии под Янтарным находятся в тяжелом состоянии

Всего в больницы доставили 10 человек
Надежда РжевскаяНадежда Ржевская
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В аварии на трассе "Калининград - Янтарный" погибли семь человек, 10 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили "Комсомолке" в министерстве здравоохранения Калининградской области, после происшествия в лечебные учреждения были госпитализированы 10 человек: пять - в Городскую больницу скорой медицинской помощи, три - в Областную клиническую и двое - в Детскую областную больницы.

- Состояние шести пациентов медики оценивают как тяжелое, остальных - средней степени тяжести. Проводятся диагностические мероприятия, медицинская помощь оказывается в полном объеме, - сообщили в минздраве.

ДТП