Шесть пострадавших в страшной аварии под Янтарным находятся в тяжелом состоянии

В аварии на трассе "Калининград - Янтарный" погибли семь человек, 10 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили "Комсомолке" в министерстве здравоохранения Калининградской области, после происшествия в лечебные учреждения были госпитализированы 10 человек: пять - в Городскую больницу скорой медицинской помощи, три - в Областную клиническую и двое - в Детскую областную больницы.

- Состояние шести пациентов медики оценивают как тяжелое, остальных - средней степени тяжести. Проводятся диагностические мероприятия, медицинская помощь оказывается в полном объеме, - сообщили в минздраве.