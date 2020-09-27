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Происшествия

По факту аварии с рейсовым автобусом под Янтарным возбудили два уголовных дела

Иван МАРКОВ
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Ирина Ивоненская.

Ирина Ивоненская.

Фото: Иван МАРКОВ

По факту страшной аварии на трассе "Калининград - Янтарный", в которой погибли семь человек, возбудили два уголовных дела. Об этом "Комсомолке" сообщил старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивоненская.

Уголовные дела связаны с нарушением Правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия, а также оказания услуг ненадлежащего качества.

Напомним, что по предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса, который выехал на встречную полосу движения.

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