В Калининградской области объявлен траур по погибшим в автокатастрофе под Янтарным

Место трагедии. Фото: Иван МАРКОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил место ДТП под поселком Круглово, где в результате столкновения рейсового автобуса с самосвалом погибли семь человек. После этого глава региона отправился в больницы, где находятся пострадавшие в страшной аварии.

"Врачи БСМП, ОКБ и ДОБ борются за их жизни и здоровье, состояние некоторых тяжелое, - написал Антон Алиханов на своей странице в Инстаграме. - Выражаю соболезнования всем родственникам и друзьям погибших. Понедельник, 28 сентября, объявлен в области траурным днем".

Губернатор добавил, что семьям пострадавших будет оказана материальная помощь.