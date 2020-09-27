Что известно о водителях, разбившихся в автокатастрофе с рейсовым автобусом под Калининградом

. Фото: Александр Подгорчук

Автокатастрофа возле поселка Круглово на трассе Калининград - Янтарный, где столкнулись автобус № 120 и самосвал-песковоз, унесла жизни семерых человек, 10 пассажиров рейсового автобуса попали в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение. Кабина грузовика оказалась расплющена всмятку, у автобуса - буквально срезана левая часть водительской кабины и часть салона. Погибли пассажиры, сидевшие за водителем.

- Когда доставали водителей, они были еще живы - рассказали "Комсомолке" спасатели. - Умерли по дороге в больницу.

О водителе автобуса известно, что ему 65 лет. Имеет большой опыт, "не пацан", как характеризует его руководитель компании-перевозчика Владимир Гренц.

- Он больше 20 лет у нас отработал, - рассказал "КП" Гренц. - Положительный, спокойный мужчина, не пацан. На одном автобусе он отработал 10 лет, откатал.

Уснуть за рулем, по мнению Гренца, водитель не мог:

- Он вчера, в субботу, отработал в первую смену. В 12 дня закончил смену. Сегодня снова вышел в первую смену. Режим труда и отдыха мы всегда соблюдаем. Он был соблюден и на этот раз. Перед рейсом, как и положено, водитель прошел медика. Медик наш, вот, сидит и плачет. Говорит, что все ведь было хорошо. Я тоже не понимаю, почему такое случилось.

Что касается водителя самосвала, то ему было 34 года. Об этом сообщили его коллеги, приехавшие на место аварии. По предварительным данным, у мужчины остались жена и ребенок.