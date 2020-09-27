После ДТП с 7 погибшими полиция начала проверку автотранспортных предприятий Калининградской области

После трагедии у поселка Круглово, где в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком-песковозом погибли семь человек, полиция начала проверку автотранспортных предприятий Калининградской области.

- В рамках возбужденного Следственным управлением УМВД уголовного дела по статье 264 УК РФ сотрудниками полиции проводятся изъятие путевой и технической документации в автотранспортных предприятиях. В офисы и на базы предприятий выехали следователи УМВД в сопровождении оперативных сотрудников полиции. Будет изучен контроль за техническим состоянием автомобилей, порядок их выхода на линию и установлены другие обстоятельства, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.