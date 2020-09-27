Алиханова просят восстановить железнодорожное сообщение с Янтарным

Увы, аварии на трассе Калининград - Янтарный происходят нередко. Фото: Иван МАРКОВ

Одним из следствием автокатастрофы возле поселка Круглово, унесшей жизни семерых человек, стало обращение к губернатору Антону Алиханову восстановить железнодорожное сообщение между Калининградом и Янтарным.

"Антон Андреевич, помогите нам, только вы можете повлиять на РЖД, чтобы с Янтарным восстановили железнодорожное сообщение", - написала в Инстаграме главы региона жительница Янтарного Людмила Высоцкая.

Обращение за пару часов поддержали более 400 калининградцев. "Поддерживаю просьбу - на трассе до Янтарного часто аварии", "Это упростило бы жизнь многим", "Поддерживаю двумя руками. Добраться до столь замечательного курортного городка без авто невозможно и, как показывает практика, небезопасно" - такие комментарии появились под обращением. Антон Алиханов пока не ответил.

Напомним, в советские и постсоветские годы существовало железнодорожное сообщение между Калининградом и Янтарным. Поезд шел через Светлогорск, а затем вдоль морского побережья. Но несколько лет назад РЖД приняло решение убрать железнодорожную ветку. Рельсы были разобраны.