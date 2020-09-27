"Балтика" вырвала ничью в мачте с лидером чемпионата России по футболу

. Фото: Александр Подгорчук

В воскресенье калининградская "Балтика" проводила очень важный матч: в гостях наша команда встречалась с лидером чемпионата России ФНЛ - клубом "Оренбург" из одноименного города.

После двух пропущенных мячей казалось, что "Балтика" потерпит второе поражение подряд (в среду, напомним, обидчиками балтийцев стал клуб "Чайка" из села Песчанокопское). Однако нашим ребятам удалось взять себя в руки и переломить ход матча. На 69-й минуте гол забил нападающий Михаил Маркин, а на 82-й полузащитник Ян Казаев сравнял результат - 2:2.

После 12 игр "Балтика" с 19-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице. Разрыв со вторым местом, дающим право прямого выхода в Премьер-лигу, составляет шесть очков.