"Водитель автобуса выжил": в правительстве уточнили число погибших в ДТП под Калининградом

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В страшной аварии на шоссе Калининград - Янтарный погибли не 7, а 6 человек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

По его словам, водитель автобуса получил тяжелые травмы, но выжил.

- Водитель автобуса прооперирован. Состояние тяжелое. На грядущей неделе его ожидают еще операционные действия, - сказал Лысков.

Ранее о водителе говорил Владимир Гренц, руководитель автотранспортной компании "Регио-эскпресс", которой принадлежал автобус:

- Мужчине 65 лет. Он больше 20 лет у нас отработал. Положительный, спокойный мужчина, не пацан. На одном автобусе он отработал 10 лет, откатал... Он вчера, в субботу, отработал в первую смену. В 12 дня закончил смену. Сегодня снова вышел в первую смену. Режим труда и отдыха мы всегда соблюдаем. Он был соблюден и на этот раз. Перед рейсом, как и положено, водитель прошел медика.

По предварительным данным, автокатастрофа случилась из-за того, что автобус выехал на полосу встречного движения.