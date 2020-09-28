В Гусеве выгорело 4,5 гектара камыша

В воскресенье днем на территории города Гусева Калининградской области произошел необычный пожар – горел камыш, причем, на довольно большой площади.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании на улице Профессора Попова поступил в Центр управления в кризисных ситуациях от очевидцев в 12:04 – камыш горел на площади 4,5 гектаров.

На борьбу с огнем был направлен всего один расчет в составе 5 человек и 1 единицы техники.

В тот же день на подобное происшествие, но уже куда меньшего масштаба, спасателей вызывали в Калининграде. В 22:10 на улице подполковника Емельянова загорелась трава, но площадь возгорания была всего около двух метров. Ни в первом, ни во втором случае пострадавших не было.