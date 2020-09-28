В Большом Исаково столкнулись две легковушки – «Тойота» опрокинулась в кювет

ДТП в Большом Исаково Фото: УГИБДД Калининградской области

В Гурьевском районе в воскресенье днем произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 16:00 при съезде с Северного обхода Калининграда на улицу Калининградскую в поселке Большое Исаково.

- 45-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туаран» не выполнил требование знака «Уступите дорогу» и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла» под управлением 32-летнего водителя, двигавшимся по главной дороге, - уточняют в пресс-служба ведомства.

В результате столкновения автомобиль «Тойота» съехал в кювет слева по ходу движения, где произошло опрокидывание автомобиля. Женщина-водитель автомобиля «Тойота Королла» получила телесные повреждения.