В Черняховском районе грузовик сбил женщину-пешехода

Место аварии в Черняховском районе Фото: УГИБДД Калининградской области

В Черняховском районе в ночь с субботы на воскресенье произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, авария случилась на 63-м километре автодороги А229 «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской республикой»

- В 3 часа 29 минут 39-летний водитель «Скания» двигался со стороны города Черняховска в сторону Калининграда. При движении на 321 метре 63 километра трассы он совершил наезд на пешехода, которая находилась на проезжей части, - поясняют в пресс-службе.

В результате ДТП женщина-пешеход, чья личность пока устанавливается, получила телесные повреждения и была госпитализирована.