Волейболистки калининградского «Локомотива» проиграли казанскому клубу «Динамо-Ак Барс» в борьбе за Суперкубок России

. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» проиграл на выезде матч казанским волейболисткам из «Динамо-Ак Барс» со счетом 0:3 и уступил ему Суперкубок России. Как сообщает пресс-служба «Локомотива», матч начинался в пользу калининградок

- Несмотря на отсутствие в составе одного из лидеров - Ирины Воронковой, наша команда сходу принялась громить соперниц. 7:0 – такой напор вывел волейболисток «Динамо-Ак Барс» из колеи. На подачах Екатерины Евдокимовой калининградки блестяще сыграли в атаке. Забивали Воробьева, Курило, Евдокимова… - сообщает пресс-служба.

Однако потом удача от наших спортсменок отвернулась, счет по итогам встречи стал 0:3, и Суперкубок впервые в истории достался Казани.

Главный тренер ВК «Локомотив» Андрей Воронков сообщил, что игра будет тщательно проанализарована.

- Если мы хотим побеждать команду, с которой в прошлом году соперничали за первое-второе место, то надо, конечно же, угрожать в атаке, - заявил Воронков. - И не только угрожать, но и решать. А сегодня мы атаку провалили. Хотя прямо сразу после игры говорить о каких-то проблемах рано – это все будет на эмоциях и поэтому неправильно. Но анализ, без сомнения, будет проведен. И мы решим, чего нам не хватает для того, чтобы улучшить игру.