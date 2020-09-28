Расписание движения поездов в Светлогорск и Зеленоградск меняется с 1 октября

. Фото: Александр КАТЕРУША

Сразу на двух приморских направлениях с 1 октября изменится расписание движения пригородных поездов. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с сезонным снижением пассажиропотока.

В частности, с 1 октября на направлении Калининград – Зеленоградск отменяются дневные поезда, отправляющиеся в 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 13:06, 14:00 и 15:05 (из Зеленоградска в 10:08, 12:24, 14:34, 16:00, 17:00 и 21:00).

Вечерний поезд, отправляющийся из Калининграда в Зеленоградск в 18:26 (из Зеленоградска в 19:25), с 1 октября будет курсировать только по рабочим дням.

На Светлогорском направлении отменяются дневные поезда, отправляющиеся из Калининграда в 10:15, 12:15, 14:15 и 16:52 (из Светлогорска – в 11:14, 13:21, 16:00 и 18:05).

Подробно с расписанием можно ознакомиться здесь.