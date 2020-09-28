Под Талпаками столкнулись фура и внедорожник

ДТП с фурой и внедорожником Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В ночь с воскресенья на понедельник в Калининградской области произошло очередное ДТП с участием грузовика. Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария случилась недалеко от поселка Талпаки.

- После Талпак проезжал в 3:40 примерно, в сторону Калининграда, где начинается двухполосное движение, в правой полосе замес какой то в отбойнике! – пишет один из очевидцев. - Что там, может, кто видел? Еще фура на аварийке стояла. Я спешил - все быстро пронеслось!

- Так и есть, - отвечает один из очевидцев. - Мужики остановились «по-маленькому» дела сделать, как говорится, и тут в них влетела фура. Все живы!

По словам других очевидцев, на месте уже работали все экстренные службы. Участниками ДТП стали фура и внедорожник "Ниссан Навара", последний буквально превратился в "гармошку".