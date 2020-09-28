Минздрав: Число пострадавших в ДТП в районе поселка Круглово увеличилось до 24 человек

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Число пострадавших в ДТП в районе поселка Круглово увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«После происшествия за медицинской помощью обратились в общей сложности 24 человека. Из них в настоящее время 8 госпитализированы, 10 остаются под амбулаторным наблюдением. Состояние 4 пациентов медики оценивают как тяжёлое, семерых — средней степени тяжести», - рассказали в министерстве здравоохранения.

Напомним, ДТП произошло на трассе Калининград - Янтарный возле поселка Круглово. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком-песковозом. Погибли шесть человек.