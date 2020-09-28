В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 28 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 17-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на ул. Сестрорецкая 1-13, 6-8а, ул. Ю. Долгорукова 1-5, ул. 1-я Алтайская 11-27, 2-12, ул. 2-я Алтайская 1, ул. Механическая 3-5, 4, ул. Старш. серж. Карташова 53-69, ул. Макаренко 5-21, 2а-26, ул. Урицкого 19-27а, ул. Каблукова 15б, ул. Тихоокеанская 20-22, ул. Старш. серж. Карташова 7-49, 4г-42, ш. Балтийское 106, ул. Славянская 7-13, 6-18;

До 18 часов электричество отключено на ул. Горького 30-50, 36а кор.1 (д/с 116), 25 (БГА),65 (детская больница №1), ул. Азовского 5, ул. Минусинская 15-21, ул. Беговая 43-45.

Холодное водоснабжение до 14.00 приостановлено на ул. Согласия 39, до 15.00 на ул. Дарвина 15-23, до 18.00 на ул. Горького 24-44, ул. Госпитальная 20-26.