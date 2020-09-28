В Калининграде бездомный угнал «Мерседес» и попал в тройное ДТП

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В Калининграде мужчина без определенного места жительства угнал автомобиль и устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ночь на 22 сентября бездомный на улице Горького обнаружил незапертый «Мерседес», владелец которого, оставил внутри ключи.

43-летний мужчина переночевал в чужом автомобиле, выпил, а потом решил доехать до ближайшего магазина. На пересечении улиц Горького и Гайдара злоумышленник не справился с управлением и устроил ДТП с участием трёх автомобилей.

Сотрудники ГИБДД задержали злоумышленника на месте ДТП, возбуждено уголовное дело.