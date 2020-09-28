В Калининграде от коронавируса умерла 67-летняя женщина

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области зарегистрирована очередная смерть пациента с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Умерла 67-летняя женщина, у нее была крайне тяжёлая форма субтотальной пневмонии на фоне тяжёлого декомпенсированного сахарного диабета и бронхиальной астмы.

Таким образом, количество летальных случаев в области выросло до 82.

Всего в области за сутки было выявлено 50 новых случаев коронавируса. Всего в регионе по состоянию на понедельник, 28 сентября, подтвержден 4281 случай заболевания.