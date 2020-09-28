Два медика, студентка БФУ, детсадовец: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 50 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров;

- 26 работающих (в том числе семь работников образования; два медицинских работника, по одному работники пищевой промышленности, общественного питания, сектора ЖКХ, транспорта, промпредприятий, 10 человек из различных организаций);

- один воспитанник Владимировского детского сада (выявлен при обследовании по контакту в изоляции; детское учреждение продолжает оставаться закрытым);

- студентка БФУ им Канта (группа переведена на дистанционное обучение);

- четверо неработающих.

По результатам эпидемиологического расследования 18 человек заболели по контакту в семье; 13 - в прочих организациях; один - в медицинской организации; в 18 случаях контакт не установлен. От госпитализации отказались одиннадцать заболевших.

Всего в регионе по состоянию на понедельник, 28 сентября, подтвержден 4281 случай заболевания.