В «Храброво» сняли с рейса пьяного пассажира самолета до Петербурга

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В калининградском аэропорту «Храброво» сняли с рейса пьяного пассажира самолета до Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

52-летний калининградец своим видом и поведением оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность. От мужчины исходил запах алкоголя, он имел шаткую походку.

Правонарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. От прохождения медицинского освидетельствования отказался. На него завели административное дело и поместили специальное помещение для содержания задержанных лиц до вытрезвления.