В Калининграде «добровольная помощница» воровала деньги с карт пенсионеров

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В Калининграде полицейские раскрыли серию краж денег с банковских карт пенсионеров. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

58-летняя горожанка «помогала» пенсионерам: брала у них банковские карты и покупала пожилым людям продукты и лекарства. Помимо этого, злоумышленница без ведома владельцев снимала с их карт деньги.

«Расследование началось, когда один из пенсионеров решил сам сходить в банк и снять деньги, чтобы подарить внукам. Обнаружив пропажу, он обратился в полицию с заявлением. В ходе проверки полицейские установили, где и когда происходило снятие наличности, и выяснили, что в этот момент банковская карта находилась на руках у «добровольной помощницы», - отметила представитель УМВД.

Сотрудники полиции задокументировали 8 эпизодов краж, каждый раз она похищала от 10 до 40 тысяч рублей с банковских карт. На нее завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Расследование продолжается.