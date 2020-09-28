«Внимание всем»: В Калининграде и городах области в пятницу проверят уличные сирены

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В пятницу, 2 октября, в Калининградской области проверят готовность региональной и муниципальных автоматизированных систем оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

С 10:30 до 11:00 в Калининграде и в административных центрах городских округов будет произведено кратковременное включение уличных сирен и акустических установок, произведено замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов проверочным сигналом «Техническая проверка».

Кратковременное звучание сигнала сирены «Внимание всем», воспроизведение текста по акустическим установкам, на телеканалах и радиоканалах служат для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает.