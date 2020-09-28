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Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

За сутки в Калининградской области было выявлено 50 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заболевания подтверждены в восьми муниципалитетах. Больше всего случаев выявлено в Калининграде – 34. Пять случаев зарегистрировано в Гурьевском городском округе, четыре – в Неманском городском округе. По два случая выявлено в Багратионовском и Пионерском округах, по одному - в Зеленоградском, и Светловском округах.

Всего в области по состоянию на понедельник, 28 сентября, подтвержден 4281 случай заболевания.