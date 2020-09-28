В Черняховске казаки метали ножи, стреляли из лука и рубили шашкой

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В воскресенье, 27 сентября, в Черняховске прошли XII военно-спортивные казачьи игры «Шермиции-2020». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ежегодные состязания состоялись на территории замка Инстербург, в них приняли участие 12 команд, для которых подготовили полосу препятствий. Они состязались в метании ножей, рубке шашкой в пешем строю, фланкировке и казачьей борьбе, фехтовали на мягких клинках, перетягивали канат, стреляли из лука и бросали гири через планку.

«Это те навыки, которыми казаки владели испокон веков. В этом году игры посвящены славе русского оружия и 450-летию служения казачества государству Российскому. Казаки храбро сражались за Родину во время Великой Отечественной войны. Были созданы казачьи кавалерийские корпуса, которые наводили ужас на врага. Свыше 250 казаков удостоены звания Героя Советского Союза», – сообщил атаман окружного казачьего общества Максим Буга.

Кроме этого, для гостей мероприятия работали выставки оружия и амуниции, подворья, где казаки демонстрировали свой традиционный быт.