Авиаперелеты на калининградском направлении выросли на 27% за месяц

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В Калининградской области в августе резко выросли авиаперелеты экономическим классом. Об этом сообщает Калининградстат. По сравнению с июлем, стоимость перелета выросла на 27,06%.

Также в августе по сравнению с июлем на 20,58% подорожали сутки проживания в гостинице. Среди подорожавших услуг Калининградстат также отмечает устную консультацию юриста по семейным вопросам, она выросла в цене на 16,48%, ремонт брюк (он стал дороже на 7,59%). Также поднялась на 5,45% стоимость обучения в автошколе.

Есть услуги, цены на которые за месяц наоборот, снизились. Так, на 3,11% подешевела стоимость дня, проведённого в доме отдыха. Сутки лечения в санатории подешевели на 2,35%, меньше на 1,95% стал стоить полис ОСАГО, полис КАСКО понизился в среднем в цене на 0,29%, абонентская плата услуг сотовой связи подешевела на 0,26%.