В Калининграде водитель избил пешехода, сделавшего замечание насчет неправильной парковки

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В Калининграде спор о неправильной парковке завершился дракой и уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на автостоянке продуктового магазина. Горожанин, прогуливаясь по тротуару, заметил, что подъехавший автомобиль припарковался с нарушением Правил дорожного движения.

«Мужчина сделал замечание водителю, в результате чего между ними возник словесный конфликт. В ходе ссоры, злоумышленник ударил пешехода по лицу, а после того как тот упал, нанес еще два удара ногой. Пострадавший с полученными травмами обратился за помощью в больницу, где медики диагностировали у него перелом носа», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Прибывшие на место полицейские опросили очевидцев и выяснили личность водителя. Его доставили в отдел, где он дал признательные показания.

На водителя завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.