Оперштаб рекомендовал пожилым калининградцам меньше читать неприятных новостей

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Пожилые калининградцы и люди с хроническими заболеваниями являются наиболее уязвимыми категориями населения в условиях распространения коронавируса и должны соблюдать ряд правил для того, чтобы обезопасить от COVID-19 себя и окружающих. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«По возможности следует отказаться от поездок общественным транспортом, если в этом нет необходимости. В случае передвижения на общественном транспорте обязательно пользоваться маской. Необходимо сократить число посещений магазинов, аптек (посещайте торговые точки возле дома), рынков. В объектах торговли обязательно находитесь в маске. Следует избегать больших групп или скоплений людей, нахождения в плохо проветриваемых помещениях», - заявили в оперштабе.

Также медики рекомендуют ограничить контакты с детьми, посещающими образовательные учреждения и отказаться от присутствия на семейных торжествах.

Пожилые люди и «хроники» должны чаще мыть руки с мылом, их нужно намыливать не менее 20 секунд. Особенно тщательно мыть руки необходимо после возвращения с улицы или после посещения общественных мест. Без крайней необходимости не стоит посещать поликлинику, а в случае заболевания стоит вызывать врача «на дом».

«Рекомендуется читать меньше неприятных новостей, получать информацию только из надежных источников, смотреть новости не чаще одного или двух раз в день, так как поток негативных новостей о пандемии может вызвать тревожное состояние у любого, а тем более пожилого, человека», - добавили в оперштабе.