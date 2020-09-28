Половина протестированных жителей Калининграда имеют антитела к коронавирусу - глава Роспотрбнадзора Попова

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Половина жителей Калининградской области имеют антитела к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В конце лета в регионе в качестве эксперимента проводилось тестирование на антитела к ковиду, и они обнаружились у половины из тех калининградцев, которые сдали тесты.

Ранее, комментируя итоги тестирования главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура говорила, что "у этих людей выявлены антитела в момент проведения исследования, то есть они встретились с вирусом".

- Они ранее не обращались за медицинской помощью. Мы говорим о том, что они встретились с вирусом и эта инфекция у них протекала в бессимптомной форме заболевания, =- пояснила Бабура.

Напомним, в понедельник в Калининградской области было зафиксировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель суточного прироста почти за четыре месяца. Самый высокий показатель был зафиксирован 2 июня.