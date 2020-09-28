В Гурьевске погиб мужчина, провалившийся в дренажный колодец

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Гурьевске в дренажном колодце обнаружили тело 59-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Трагедия произошла в воскресенье, 27 сентября. По предварительным данным, в темное время суток мужчина упал в дренажный колодец возле одного из домов по улице Строительной, где производятся ремонтные работы участка дороги, и погиб.

Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза, заявили в пресс-службе ведомства.