В Калининградской области начались учения морской пехоты

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Около тысячи военнослужащих принимают участие в плановом тактическом учении соединения морской пехоты Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«После совершения маршей из мест постоянной дислокации, морские пехотинцы совершат погрузку на большие десантные корабли и десантные катера, совершат переход морем в район высадки и проведут учение по захвату побережья, удерживаемого диверсионными группами условного противника, и освобождению береговых объектов инфраструктуры», - говорится в сообщении

В учении участвует свыше 100 единиц военной и спецтехники, в том числе бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

В ходе учений, которые продлятся до конца недели, военные выполнят нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке.