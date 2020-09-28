Власти озвучили размер выплат семьям погибших в ДТП под Круглово

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Страховые выплаты семьям погибших пассажиров автобуса №120 составят 2 млн 38 тыс рублей, еще по 100 тысяч рублей семьи получат от компании-перевозчика - «Регион –экспресс». Кроме этого, губернатор Антон Алиханов принял решение о выплате этим семьям дополнительно по 300 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Что касается пострадавших в аварии, размер страховой премии будет зависеть от тяжести полученных ранений. Дополнительно перевозчик выплатит им по 50 тысяч рублей.

Напомним, ДТП произошло на трассе Калининград - Янтарный возле поселка Круглово в воскресенье, 27 сентября. Рейсовый автобус №120столкнулся с грузовиком-песковозом. Погибли шесть человек.

После происшествия за медицинской помощью обратились в общей сложности 24 человека. Из них в настоящее время 8 госпитализированы, 10 остаются под амбулаторным наблюдением. Состояние 4 пациентов медики оценивают как тяжёлое, семерых — средней степени тяжести.