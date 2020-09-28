Калининградец пытался заживо сжечь свою жену

Вечером 12 февраля хозяин квартиры в одном из домов по улице космонавта Леонова в Калининграде мало того, что вернулся домой пьяным, так еще и предъявил супруге претензии по части ее якобы неверности законному мужу. А подумав еще немного, пришел к выводу, что женщину нужно убить.

Ревнивец взял бутылку с бензином и начал ломиться в комнату, где укрылась жена, из последних сил удерживавшая входную дверь. Так и не сумев преодолеть это препятствие, мужик щедро плеснул горючего на пол чиркнул спичкой. Полыхнуло знатно – у женщины загорелась правая нога, которой она подпирала дверь, и несчастная отпрыгнула вглубь комнаты. Этим воспользовался поджигатель. Добравшись-таки до заветной цели, он выплеснул на супругу весь оставшийся бензин, который вспыхнул моментально. Живым факелом горожанка выскочила из квартиры, громко взывая о помощи. Сбежались люди, сбили пламя, вызвали «Скорую»…

- Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива, - рассказали в пресс-службе Центрального районного суда. - Действия обвиняемого. следствием квалифицированы как покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

На днях состоится первое заседание суда по данному уголовному делу.