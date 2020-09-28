Светлогорские полицейские пришли в школы

Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Светлогорский» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Группа», провели профилактические беседы среди учащихся общеобразовательных учреждений округа. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в целях профилактики групповой преступности несовершеннолетних в учебных учреждениях сотрудники полиции разъяснили школьникам нормы уголовной и административной ответственности за совершения противоправных деяний.