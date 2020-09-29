Калининградка требует компенсацию за съеденный собаками автомобиль

В апреле этого года в дверь жительницы Калининграда позвонила соседка, которая сообщила, что собаки грызут припаркованный во дворе автомобиль горожанки. Та поспешила на улицу, отогнала наглых (или просто голодных?) псов, а затем направилась выяснять отношения с их хозяином. Мужик тоже вышел во двор, осмотрел сквозные прокусы на обоих передних крыльях машины и заявил, что его питомцы попросту не могли этого сделать. Дескать, не имеют такой физической возможности.

Что ж, тогда, как и подобает цивилизованному человеку, калининградка отправилась в Московский районный суд – подавать иск о возмещении материальных затрат и компенсации морального вреда. С учетом восстановительного ремонта, утраты товарной стоимости, оплаты за проведение независимой технической экспертизы, почтовых расходов, оплаты юриста и государственной пошлины набежало свыше 280 тысяч рублей.

- До настоящего времени попыток загладить причиненный вред со стороны ответчика не предпринималось, - добавили в пресс-службе райсуда.