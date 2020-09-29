Под Калининградом горел многоквартирный дом

Около полуночи на улице Сосновой в поселке Береговое Ладушкинского городского округа возник пожар. Горел двухэтажный многоквартирный дом размерами 30 на 10 метров.

Точнее, как сообщает региональное Управление МЧС, возгорание произошло в квартире на втором этаже здания, где огонь уничтожил холодильник и мебель. Затем пламя перекинулось на кровлю их металлочерепицы и дальше – на расположенный рядом кирпичный гараж площадью 60 квадратных метров. Последним в этой цепочке стал стоявший у гаража трактор, который выгорел полностью.

Но главное – обошлось без пострадавших людей. Из дома эвакуировали 12 человек, в том числе двух детей. В тушении пожара были задействованы 4 пожарных расчета в составе 16 человек и 4 единицы техники.