Актеры-любители из Калининграда победили на Всероссийском фестивале

Народный театр современной пьесы «АртГорА» из Калининграда стал лауреатом ХX Всероссийского фестиваля любительских театров «Успех». Мероприятие проходило в Костромской области, на территории музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».

Калининградские актеры под руководством режиссера Сергея Деткова предложили публике бурлеск «Две женщины в отсутствии любви» по пьесе драматурга Петра Гладилина «Тачка во плоти». Эту работу жюри фестиваля оценило по достоинству, отдав нашим землякам первое место.