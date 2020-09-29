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Актеры-любители из Калининграда победили на Всероссийском фестивале

Театр «АртГорА» предложил публике бурлеск «Две женщины в отсутствии любви»
Игорь Самарин
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Народный театр современной пьесы «АртГорА» из Калининграда стал лауреатом ХX Всероссийского фестиваля любительских театров «Успех». Мероприятие проходило в Костромской области, на территории музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».

Калининградские актеры под руководством режиссера Сергея Деткова предложили публике бурлеск «Две женщины в отсутствии любви» по пьесе драматурга Петра Гладилина «Тачка во плоти». Эту работу жюри фестиваля оценило по достоинству, отдав нашим землякам первое место.

Культура