В Калининградской области снова добыли два уникальных янтаря-гиганта

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Два очередных крупных экземпляра янтаря добыли в Приморском карьере. Удача работникам Калининградского янтарного комбината улыбнулась 25 и 26 сентября.

Как сообщает пресс-служба комбината, янтарь весом 1165 граммов получил имя «Мир», в честь Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Добытый днем позже самородок весом 1186 граммов назвали «Туристом» в честь Всемирного дня туризма.

Предыдущая крупная находка случилась 16 сентября, когда были добыты сразу два самородка – «Стрелец» и «Кортеж». Этот случай обнаружения более одного янтаря-гиганта в день стал третьим в истории комбината.

Отметим, самородками признаются экземпляры янтаря весом свыше 1 кг.