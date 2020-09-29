В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 29 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 32-х улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов свет отключен на ул. Беланова 1-13, 27, 29, 2, 2д, ул. Жиленкова 1-15, 4, 6, ул. Габайдулина 5-17, 2-20, ул. Калачёва 1, 2, 4, ул. Докука 1, 5, ул. Гавриленко 1, 3 (д/с №51), ул. Подп. Емельянов 280а, ул. Лейт. Калинина 2-14, 3-17;

До 17 часов свет отключен на ш. Балтийское 110 (СОШ №9), 112, 114, 116, ул. Карташёва 1, 1а, 3, 5, 4-4г, 6-6в, 8, 12, ул. Белинского 44, пер. Карташёва 7, 2-10, пер. Алданский 3, ул. Аральская 7, 8, ул. 2-я Алтайская 5, ул. Лужская 10а;

До 18 часов электричества не будет на ул. Горького 203-203а (детская поликлиника №6), ул. Гайдара 101, 101а, 103, 105, 107, ул. Бахчисарайская 27-33, 24-26, ул. Дорожная 1-3, 17-33, 39-41, 24-28, ул. Зелёная 7, 10-18, ул. Нарвская 82, 84, 102, ул. Багратиона 58-64, ул. Новый вал 29-33, ул. Ген. – лейт. Захарова 1а, 1-7, 15-17, 28-34, ул. Вернадского 7-13, ул. Авторемонтная 13-21, 2-16, ул. Дунайская 1-19, 6-16, ул. Молдавская 1-7, 2-8, ул. Чекистов 50-56, ул. Красная 109, ул. Дунайская 6-16.

Холодное водоснабжение до 14.00 приостановлено на ул. Воскресенская 2а, 2-6, ул. Крещенская 3, ул. Заводская 25, 27, 27б (СОШ №48), ул. Строительная 15, ул. Береговая 17, 19 и до 16.00 на ул. Пугачёва 29.