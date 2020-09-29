Два медика, пять продавцов, учитель и студентка: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 52 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- 11 пенсионеров;
- 32 работающих, в том числе один работник образования;
- два медицинских работника,
- пять сотрудников продовольственных и непродовольственных магазинов,
- пять сотрудников транспортных узлов,
- трое работающих на промышленных предприятиях,
- двое служащих,
по одному работники пищевой промышленности , водитель транспортных средств, сотрудник сектора оказания телекоммуникационных услуг,
- еще 12 человек работают в иных сферах;
- учитель начальных классов классов школы №1 Гурьевск (класс переведён на дистанционное обучение)
- студентка БФУ им Канта (группа переведена на дистанционное обучение);
- социальный работник;
- 6 неработающих
Всего в области по состоянию на вторник, 29 сентября, подтверждено 4 333 случая заражения.