Два медика, пять продавцов, учитель и студентка: У кого в Калининграде выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 52 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 11 пенсионеров;

- 32 работающих, в том числе один работник образования;

- два медицинских работника,

- пять сотрудников продовольственных и непродовольственных магазинов,

- пять сотрудников транспортных узлов,

- трое работающих на промышленных предприятиях,

- двое служащих,

по одному работники пищевой промышленности , водитель транспортных средств, сотрудник сектора оказания телекоммуникационных услуг,

- еще 12 человек работают в иных сферах;

- учитель начальных классов классов школы №1 Гурьевск (класс переведён на дистанционное обучение)

- студентка БФУ им Канта (группа переведена на дистанционное обучение);

- социальный работник;

- 6 неработающих

Всего в области по состоянию на вторник, 29 сентября, подтверждено 4 333 случая заражения.