Прокуратура проверит дорогу на Янтарный, на которой случилось ДТП с автобусом

Александр Авдеев. Фото: Александр КАТЕРУША

Участок дороги Калининград – Янтарный, на котором в минувшее воскресенье случилось страшное ДТП, проверят на безопасность. Об этом во вторник, 29 сентября, журналистам сказал прокурор Калининградской области Александр Авдеев.

Прокурор рассказал, что после случившегося было возбуждено два уголовных дела. Первое по части 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), второе по части 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

- Оба данных уголовных дела, их расследование находится на нашем постоянно контроле. Ввиду того, что в ДТП погибло большое количество людей, повышенный общественный резонанс этого события, мною принято решение о передаче уголовного дела из Следственного управления МВД России по Калининградской области в Следственное управление Следственного комитета, – сказал прокурор. - Кроме того, организована проверка организации безопасности дорожного движения на данном участке дороги, в ходе которой оценка будет дана как состоянию дорожного полотна, так и действиям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

Александр Авдеев отметил, что вопросы оказания психологической помощи потерпевшим и выплаты компенсаций находятся на контроле прокуратуры области.

- Вопросы расследования уголовных дел находятся на моем личном контроле, - заключил прокурор и добавил, что среди пострадавших в ДТП есть как жители Калининградской области, так и приезжие из других регионов.