В Калининград прилетели олимпийские чемпионки по волейболу и баскетболу

. Фото: Елена Тишина

В Калининградскую область прибыла делегация олимпийских чемпионок по волейболу, легкой атлетике и баскетболу. Людмила Жигилий, Елена Рузина и Ирина Сумникова побывали в регионе в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, спортсменки провели несколько встреч, посетили спортивные объекты, прочитали лекции в музее спорта в СК «Юность».

Отметим, за две недели именитые спортсменки проехали девять городов, встретившись с тренерами, функционерами и воспитанниками спортивных школ.