В оперштабе сообщили, будут ли в школах Калининграда переносить осенние каникулы

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Сегодня стало известно о том, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил каникулы в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Ситуация в Калининградской области тоже остается напряженной - уже двое суток подряд у нас регистрируют не менее 50 заразившихся COVID-19.

Во вторник вопрос об изменении продолжительности отдыха школьников прокомментировали в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

- Пока переносить осенние каникулы не планируется, - отметили в оперштабе.

Напомним, впервые на дистанционное обучение школы Калининградской области перевели 6 апреля - одновременно с началом четвертой четверти. Кроме того, прошлый учебный год пришлось завершить досрочно - первоклассники отправились на летние каникулы еще в середине мая, старшие классы - на неделю позже.

В новом учебном году занятия во всех образовательных учреждениях проходят в очной форме. В случае заражения кого -либо из учащихся (воспитанников садика, учеников, студентов) на двухнедельный карантин отправляют весь класс или группу.