В Гурьевске COVID-19 выявили у педагога, класс переведен на дистант

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В Калининградской области за сутки было выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших оказался учитель начальных классов в школе №1 Гурьевска. После подтверждения коронавируса у учителя, класс был переведен на дистанционное обучение.

Также на дистанционное обучение перевели одну из групп БФУ им. Канта после того, как вирус выявили у студентки.

Всего в области по состоянию на вторник, 29 сентября, зарегистрировано 4333 случая заболевания.