Калининградец похитил подростка и вымогал деньги у его родителей

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В Калининграде на местного жителя завели уголовное дело за похищение человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, в августе этого года 24-летний злоумышленник подошел к 17-летнему подростку, представился сотрудником полиции и сообщил ему, что тот подозревается в незаконном обороте наркотиков. После этого лжеполицейский надел на подростка наручники, усадил в машину и удерживал в течение часа.

«За это время, по версии следствия, обвиняемый потребовал у родителей подростка передать ему 100 тыс. рублей взамен на якобы непривлечение их сына к уголовной ответственности. При получении от отца подростка части требуемой суммы, обвиняемый был задержан оперативниками регионального управления МВД», - сообщили в пресс-службе СК.

Кроме этого, как полагает следствие, лжеполицейский убедил иностранца, что за 42,5 тыс рублей поможет ему в оформлении разрешения на временное проживание на территории РФ и регистрации по месту пребывания.

Сейчас злоумышленник мужчина задержан, допрошен, по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.